“İzmit’in sokaklarını pislik götürüyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclisi bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 120 gündem maddesi görüşüldü.

“NEDEN 3 GÜN İLE SINIRLIYORUZ?”

Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Cadde, sokak ve meydanlarda yer alan rahatsız edici ilan reklam-afişlerinin belli bir formda düzenlenmesi ile ilgili madde hakkında konuşan Engin Taşdemir, “Bu konu birkaç kez komisyonda reddedildi. Grup olarak önerimiz yetkinin ilçe belediyelerine verilmesidir. Neden 3 gün ile sınırlıyoruz ki?” dedi.

“GÖRSEL KİRLİĞE NEDEN OLUYOR”

Konuyla ilgili söz alan CHP’li Meclis Üyesi Özlem Ejderoğlu, “Önergeyle ilgisi olmayan değişiklik yapıldığını düşünüyoruz. Yönetmeliğin hiçbir yerinde bayrak geçmiyor. Bayrak tanımını tam olarak yapmalıyız. Benim buradan anladığım tanıtıcı bayraklar” dedi. Büyükakın ise “Herhangi bir afiş flama, duyuru ilan asıldıktan makul bir süre sonra kaldırılması lazım. Bu yetki zaten ilçe belediyelerimizde. Asılan bir şeyin uzun süre orada kalmaması lazım. Görsel kirliliğe neden oluyor” dedi. CHP Meclis Üyesi Hakan Tanta ise “O zaman mesele İzmit Belediyesi’yle ilgili” ifadelerinde bulunurken Büyükakın “O sizin hüsnükuruntunuz. Belli zamanlarda ilçe belediyeleri kaldırmazsa Büyükşehir kaldırır diye ilave ediyoruz. Bunda garip olan ne var?” dedi.

İZMİT’İN SOKAKLARINI PİSLİK GÖTÜRÜYOR

AKP’li Baki Özdemir “Bir ilçemizin ilçe adı zikredilmeden bunu üzerine almasını kınıyorum. Büyükşehir e teşekkür etmeleri gerekiyor ki yapılamayan işi büyükşehir yapacak. İzmit’in sokağını pislik götürürken büyükşehir temizleyecek” dedi. Özdemir’in konuşmasının ardından gerginlik yaşandı.