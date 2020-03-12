Kadıköy takipçisine aman vermedi: 2-1

Amatör 2.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Kadıköyspor, sezonun adeta finali niteliğindeki maçta, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi. 20 puanla 3’ncü sırada zirveyi zorlayan Körfez Kirazlıyalıspor’u, M.Ali Kağıtçı’da ağırlayan takım, maçın her iki yarısında attığı gollerle, şampiyonluk mücadelesi veren Kirazlıyalıspor’u 2-1 yendi, puanını 27’ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

KADIKÖY HIZLI BAŞLADI

Lider Kadıköyspor maça hızlı başladı. Sağı sollu ataklar geliştiren İzmit ekibi, henüz 10. Dakikada, sahanın yıldızı Ahmet'in yaklaşık 30 metreden attığı süper golle öne geçti. Lider, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında ise beraberlik golü arayan Kirazlıyalıspor, 75. dakikada Utku ile beraberlik golünü attı. Lider Kadıköy, beraberlik golünün ardından adeta sahada tek kale oynadı. Maç 1-1 devam ederken, saha bir anda karıştı. İki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Maçı yöneten İlayda Nihal Çetiner, önce Kadıköyspor'dan Anıl’a ve Kirazlıyalıspor'dan Utku’ya kırmızı kart göstererek attı. Maç 5 dakika durdu. Karşılaşma bu sonuçla bitecek denirken, 87.dakikada Ferdi ikinci golü attı, maç 2-1 Kadıköyspor'un galibiyetiyle sona erdi.

KADIKÖYSPOR: 2-KİRAZLIYALISPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme A)

HAKEMLER: İlayda Nihal Çetiner ***, Derya Şanlıtürk ***, Emre İşler ***

KADIKÖYSPOR: Harun ***,Caner ***, Emre ***, Anıl ***, Ahmet ***,İsmet ***, Serkan ***, Ferdi *** (Ramazan **), Tahir ***, Selim ***, Ömer *** (Zeynel **)

KİRAZLIYALISPOR: Çağlar ***, Egemen ** (Hasan *), Murat **, Berkant **, Savaş ***, Utku ***, Alperen Aygün **, Enes **, Ali Osman **, Alperen Tokgöz **, Nuh **

GOLLER: Ahmet dk.10,Ferdi dk.87 (Kadıköyspor),Utku dk.64 (Kirazlıyalıspor)

K.KARTLAR: Anıl DK.75, Nuh dk.75