Küçük Kız Futbolda final günü !..

4 Mart’ta başlayan ve 7 okulun iki grup üzerinden mücadele ettiği Okullar Arası Yıldız Kız Futbolda bugün final heyecanı yaşanacak. Önceki gün ise yarı final maçları oynandı. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki ilk yarı finalde Darıca 60. Yıl Ortaokulu, İzmit Şehit Ümit Balkan Ortaokulu’nu Tuana (5), Meryem (2) ve Sultan’ın golleri ile 8-0 mağlup ederek finale kaldı. Maçın ardından arkadaşları 5 golle yıldızlaşan Tuana’yı omuzlara aldı.

FİNAL MAÇI CUMA

İkinci yarı finalde ise Körfez İgsaş Okulu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu’nu 4-0 mağlup ederken goller Tuğçe, Ayşe, Rana ve Nazlıcan’dan geldi. Bugün Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Darıca 60. Yıl Ortaokulu ile Körfez İgsaş Ortaokulu şampiyonluk için karşılaşacak ve mücadele saat 11.00’de başlayacak. Üçüncülük maçı da bu maçın öncesinde oynanacak. Final maçının ardından derece sahibi okullara ödülleri verilecek. İlk iki sıradaki okul ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek

GÜNÜN PROGRAMI:

FİNAL MAÇI

11.00: DARICA 60 YIL ORTAOKULU - KÖRFEZ İGSAŞ ORTAOKULU

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

10.00: İZMİT ŞEHİT ÜMİT BALKAN ORTAOKULU - DARICA BAĞLARBAŞI ORTAOKULU

İZMİT ŞEHİT ÜMİT BALKAN ORTAOKULU: 0-DARICA 60 YIL ORTAOKULU: 8

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Melih Yıldırım***, Müslüm Ceylan***, Seda Yaşar***

İZMİT ŞEHİT ÜMİT BALKAN ORTAOKULU: Öznur**, Rumeysa**, Yasemin**, Neslişah**, Melisa**, Merve** (İrem*), Yeşim** (Elif**), Fatma**, Yağmur** (Rüya**), İrem**, Ece**

DARICA 60 YIL ORTAOKULU: Nisa***, İnci***, Canan***, Dilara*** (Nehir**), Tuğba***, Sultan***, K.Nisa*** (Rabia**), Sude*** (Yezda**), Meryem***, Tauna****

GOLLER: Tauna Dk.2, 10, 13, 16 ve 46, Sultan Dk.8, Meryem Dk.20 ve 40 (Darıca. 60 Yıl)

KÖRFEZ İGSAŞ ORTAOKULU: 4-DARICA BAĞLARBAŞI ORTAOKULU: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Müslüm Ceylan***, Melih Yıldırım***, Seda Yaşar***

KÖRFEZ İGSAŞ ORTAOKULU: Hatice***, Nazlıcan***, Havvanur*** (Ayşe Cansu**), Nisa***, Ece***, Ayşe*** (Senanur**), Tuğçe Elibol*** (Berrak**), Nisanur***, Elif***, Tuğçe Polat***, Rana*** (Gülay**)

DARICA BAĞLARBAŞI ORTAOKULU: İrem**, Dilara** (Sedanur Yiğit**), Nisa** (Mehru**), Damla**, Senanur**, Eda**, Zeynep**, Emine**, Sema**, Bilnur**, Sena Kaplan** (Gülizar**)

GOLLER: Tuğçe Elibol Dk.25, Ayşe Dk.28, Rana Dk.40, Nazlıcan Dk.59 (Körfez İgsaş)