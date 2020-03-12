Kırkpınar Sapanca Kürek Parkuru’nda 6-7-8 Mart tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Büyük Federasyonlar Kupası'na İzmit Sümerspor Kürek Kulübü damga vurdu. 3 gün süren yarışmada İzmit Sümerspor Deniz Küreği Kadınlar kategorisinde toplam 6 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak 270 puan topladı. Topladığı puanla bir çok ulusal kulüpleri geride bırakmayı başaran İzmit Sümerspor 1. olarak Federasyon Kupasını kazandı.
Bugün 16:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:36 TSİ
İzmit Sümer'den büyük başarı !..
Kırkpınar Sapanca Kürek Parkuru’nda 6-7-8 Mart tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Büyük Federasyonlar Kupası'na İzmit Sümerspor Kürek Kulübü damga vurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz