İzmit Sümer'den büyük başarı !..

Kırkpınar Sapanca Kürek Parkuru’nda 6-7-8 Mart tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Büyük Federasyonlar Kupası'na İzmit Sümerspor Kürek Kulübü damga vurdu. 3 gün süren yarışmada İzmit Sümerspor Deniz Küreği Kadınlar kategorisinde toplam 6 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak 270 puan topladı. Topladığı puanla bir çok ulusal kulüpleri geride bırakmayı başaran İzmit Sümerspor 1. olarak Federasyon Kupasını kazandı.