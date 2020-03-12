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Şimşekler ant içti!

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, geçtiğimiz hafta Modafen'i evinde 2-0'lık skorla yedi. Moral toplayan takım, seri yapmak istiyor.
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3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, geçtiğimiz hafta Modafen'i evinde 2-0'lık skorla yedi. Moral toplayan takım, seri yapmak istiyor. Gölcükspor, yarın deplasmanda İstanbul Halide Adıvar’la karşılaşacak. Hazırlıklar bugün sona eriyor

MORALLER SÜPER

Gölcükspor, rotayı bir başka İstanbullu Halide Edip Adıvar maçına çevirdi. Haftanın ikinci antrenmanında Gölcüklü teknik adam Ömer Faruk Uzuner, futbolcularla konuşmasının ardından antrenmanı başlattı. Herkesin moralleri yerindeydi. Kırmızı Siyahlılar, yarınki engeli de kayıpsız geçmek istiyor.

 

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