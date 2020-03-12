Şimşekler ant içti!

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, geçtiğimiz hafta Modafen'i evinde 2-0'lık skorla yedi. Moral toplayan takım, seri yapmak istiyor. Gölcükspor, yarın deplasmanda İstanbul Halide Adıvar’la karşılaşacak. Hazırlıklar bugün sona eriyor
MORALLER SÜPER
Gölcükspor, rotayı bir başka İstanbullu Halide Edip Adıvar maçına çevirdi. Haftanın ikinci antrenmanında Gölcüklü teknik adam Ömer Faruk Uzuner, futbolcularla konuşmasının ardından antrenmanı başlattı. Herkesin moralleri yerindeydi. Kırmızı Siyahlılar, yarınki engeli de kayıpsız geçmek istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz