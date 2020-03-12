Okullar Arası Küçük Kızlar Futbol yarı final maçında Şehit Ümit Balkan Ortaokulu ile Darıca 60. Yıl Ortaokulu Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Mücadele esnasında bir pozisyon sonrası sakatlanan Şehit Ümit Balkan Ortaokulu sporcusu Merve yaşadığı acı ile gözyaşlarına hakim olamadı. Maçta görevli sağlıkçı olmadığı için Merve, takım arkadaşlarının yardımcı ile saha dışına getirildi.
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Sakatlanan Merve’yi arkadaşları taşıdı !..
Okullar Arası Küçük Kızlar Futbol yarı final maçında Şehit Ümit Balkan Ortaokulu ile Darıca 60. Yıl Ortaokulu Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz