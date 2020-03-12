Sakatlanan Merve’yi arkadaşları taşıdı !..

Okullar Arası Küçük Kızlar Futbol yarı final maçında Şehit Ümit Balkan Ortaokulu ile Darıca 60. Yıl Ortaokulu Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Mücadele esnasında bir pozisyon sonrası sakatlanan Şehit Ümit Balkan Ortaokulu sporcusu Merve yaşadığı acı ile gözyaşlarına hakim olamadı. Maçta görevli sağlıkçı olmadığı için Merve, takım arkadaşlarının yardımcı ile saha dışına getirildi.