Bu sese kulak verin!

Gazetemize yapılan bir ihbarda, Kocaelispor – Karşıyaka maçını izleyen bir taraftar, maçın ardından ambulansın ve itfaiye araçlarının stadı erken terk ettiğini ifade belirtti. Yorumda “Karşıyaka maçı ve daha önceki maçlarda, insanlar daha stadı boşaltmadan statta görevli ambulanslar ve itfaiye araçları stadı terk ediyor. Stadı en son terk etmesi gerekenler en önce ayrılıyorlar. Hem o yoğun taraftarın arasından geçmeye çalışıyorlar, hem de olası bir yangın ve ya acil bir duruma müdahale etme imkanları kalmıyor. Bu konuyu gündeme getirirseniz sevinirim” ifadelerine yer verildi.