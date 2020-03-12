İstiklal Marşı yıldönümü kutlaması

Kocaelispor Kulübü, İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 99. yılını kutladı. Kulüpten yapılan açıklamada “İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 99. yılını kutluyor, Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve canlarını vatan uğrunda feda eden Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle anıyoruz.