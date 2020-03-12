Kocaelispor Kulübü, İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 99. yılını kutladı. Kulüpten yapılan açıklamada “İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 99. yılını kutluyor, Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve canlarını vatan uğrunda feda eden Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle anıyoruz.
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İstiklal Marşı yıldönümü kutlaması
Kocaelispor Kulübü, İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 99. yılını yayımladığı mesaj ile kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz