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Bugün 16:41 TSİ- Spor G: Bugün 16:43 TSİ

Bilet fiyatları belli oldu

Kocaelispor’un Alemdağspor ile Kocaeli Stadı’nda karşılaşacağı maçın bilet fiyatları açıklandı
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BİLET FİYATLARI

UEFA ALT: 30 TL

UEFA ÜST: 30 TL

MARATON ALT: 10 TL

MARATON ÜST: 10 TL

GÜNEY KALE ARKA ÜST: 5 TL

GÜNEY KALE ARKA ALT: 5 TL

Bugün 16:41 TSİ - Spor

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