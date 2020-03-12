Kocaeli, Turizm Haftası’na hazırlanıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,15-22 Nisan tarihleri arasında 44’üncü kez kutlanacak olan Turizm Haftası için Kocaeli Turizm Haftası Düzenleme Komitesiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Turizm Haftası ülkemizde en hızlı gelişen hizmet sektörleri arasında yer alan turizm konusunda toplumda farkındalığı arttırmak, sürdürebilir turizm ilkeleri doğrultusunda doğal, tarihi ve kültürel varlıklara yönelik konuların turizmde değerlendirmek, turizm bilincini sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor.

DOLU DOLU PROGRAM

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.22 kamu kurum ve özel kuruluşun yer aldığı toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen başkanlık yaparken, Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Şube Müdür V. Hülya Özer’de toplantıda hazır bulundu. Oldukça etkili geçen değerlendirmede yine dolu dolu bir Turizm Haftası için düğmeye basıldı. Yapılan istişare sonrası alınan kararlar Valilik Makamına sunulacak. Program onaylandıktan sonra yine sürpriz etkinliklerle Turizm Haftası başta Kocaeli halkı olmak üzere kentimizin turizm değerleri bir kez daha kamuoyuna tanıtılmış olacak.