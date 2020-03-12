Aralarındaki engelleri yıktılar

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler Bölümü 2’nci sınıf öğrencilerinden Ayşe Tekin ve Fırat Kocatürk, ‘Engel Nedir Bilmediler, Çünkü Onlar Engel Tanımadılar’ projesiyle engellilerin sevgisini kazanırken, topluma da anlamlı bir mesaj verdiler. ‘Engel-siz-siniz, Çünkü siz de bizdensiniz’sloganı ile engellibireylere konfor alanlarından çıkmaları içinyardımcı olunuyor. Ayşe Tekin “Öncelikle bizde onlar gibi davrandık, sanki bizde onlardan farksızmış gibi davrandık, onlara onların dilinden konuştuk” dedi.

AMAÇ SOSYALLEŞMELERİ

Engellibireylere giderek onları evden dışarıya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Tekin ve Kocatürk, “Önce kendimizi sevdirerek güvenlerini kazanmaya çalıştık. Onları yavaş yavaş sosyal hayata sokmaya başladık. Okulumuzdan arkadaşlarımızı getirerek engelli bireyler ile tanıştırdık. Yavaş yavaş olumsuz algılarını yıktık.Artık yeni insanlar, yeni kardeşler tanıyorlardı. Fazlasıyla etkinlik yaptık ve ne söylediysek ne istediysek aynen ailelerine aktarıldığını gördük. Ailelerinden olumlu sonuçlar duydukça yaptığımız işin önemini anladık. Böyle etkinliklerin onlar için büyük bir fırsat olduğunu ve bunun gibi etkinliklerin sürekli yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.