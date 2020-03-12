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Tiyatro Günü ‘Vişne Bahçeleri’ ile kutlanacak

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü bir dünya klasiği olan Vişne Bahçesi oyunu ile kutlayacak
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Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konulacak olan “Vişne Bahçesi” oyununun prömiyer ve gala tarihleri belli oldu. Anton Çehov’un yazdığı oyunda, Türk Tiyatro camiasının birbirinden değerli isimleri, Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibiyle birlikte yoğun bir emek sarf ediyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü bir dünya klasiği olan Vişne Bahçesi oyunu ile kutlayacak. “Vişne Bahçesi” oyununun prömiyer tarihi 21 Mart, gala tarihi ise 27 Mart olarak belirlendi.

PROF. BİRKİYE YÖNETİYOR

Birçok ünlü oyuncunun hocalığını da yapmış olan duayen tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Prof. Mehmet Birkiye’nin yönettiği oyunun yaratıcı kadrosu birbirinden değerli isimlerden oluşuyor.

TİYATRO YAZININDA BAŞYAPIT

Onu bir tiyatro yazarı olarak üne taşıyan oyunu Martı olarak kabul edilse de Vişne Bahçesi, yazarın en yetkin ve ustalıklı eseri olarak dünya tiyatro yazınında önemli bir yere sahip. İnsan ve yaşam gerçeğinin olanca yalınlığı ve basitliği ile aktarıldığı bu oyunda hüzünle mutluluk, aşk ve keder, komedi ile yıkım iç içe geçiyor.

OYUNCU KADROSU

Oyunda Esra Bezen Bilgin, Sezen Düzakar Çetindaş, Ezgi Özbalı, Nuri Karadeniz, Fatih Sevdi, Başar Alemdar, Bülent Baytar, Seda Güven Şahin, Emre Işık, Zeynep Özan Topçu, Cüneyt Gürbüz, İlker Bağlam, Ufuk Tuncer, Duygu Mine Özcan, Tunç Efe, Sarper Saydam ve Zeynep Dilara Saydam rol alıyor.

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