Korsan taşımacılığı bitirdik!

Her zaman en büyük sorunlarından birinin korsan taşımacılık olduğunu belirten Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşçı, “Yıllardır bizi olumsuz yönde etkileyen en büyük sorunların başında korsan servis araçları vardı. Birçok platformda korsan servis araçlarıyla mücadele etmeye çalıştık. Amacımız hem üyelerimizin hakkını hem de vatandaşın hakkını korumaktı. Kısmen bu mücadelemizde başarılı olmuştuk” dedi.

TİPİOĞLU’NA TEŞEKKÜR

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, korsan servis araçlarıyla ilgili mücadelede kendilerine büyük destek verdiğinisöyleyen Taşçı“Tipioğlu sayesinde Kocaeli’de korsan taşımacılığı neredeyse bitirdik. Kendisinin destekleri sayesinde huzurlu bir dönem yaşıyoruz. Kocaelili servisçiler olarak hem kendi adımıza hem de mağdur edilen Kocaelili vatandaşlar adına Veysal Tipioğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

YÜZLERCE KORSAN ARAÇ BAĞLANDI

Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşçı, Emniyet Müdürlüğünün desteği sayesinde son dönemde Kocaeli’de korsan taşımacılık yapan 385 aracın trafikten men edilerek bağlandığını, ayrıca usulüne uygun taşımacılık yapmayan 400 kadar araca da trafik cezası kesildiğini hatırlatarak, bu cezai işlemlerin caydırıcılıkta önemli rol üstlendiğini söyledi.