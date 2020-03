Yıldızlı’dan grevdeki işçilere destek

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı veyönetimi, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan SEOİL plastik fabrikasında grev hakkını kullanan işçileri ve sendika temsilcilerini ziyaret etti. Grevdeki işçilerle bir araya gelen Yıldızlı, ‘’ Daha iyi çalışma şartları için 9 gündür grevde olan SEOIL Plastik Fabrikası’nda görev yapan emekçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Daha hakça, daha adaletli bir yaşam için gece gündüz çalışan emekçi kardeşlerimizin daima yanında olacağız” dedi.

MÜCADELENİZ MÜCADELEMİZDİR

Kocaeli’nin işçi ve emekçi kenti olduğunu vurgulayan Yıldızlı, ”Mücadeleniz mücadelemizdir. Kocaeli işçi ve emekçi kenti. Biz bu göreve gelirken her zaman işçinin emekçinin yanında, sokakta, fabrika önlerinde, meydanlarda olacağız dedik. Verdiğimiz sözbir yana, biz her haklı mücadelenin yanında olduğumuz gibi sizin haklı mücadelenizin de CHP il örgütü olarak her zaman yanınızda olacağız. Emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın bayrağını hep birlikte dalgalandıracağız” diye konuştu.