Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:50 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:52 TSİ

İYİ Parti’de başkanlar Yıldız isminde birleşti

İYİ Parti’nin tüm ilçe başkanları bir mesaj yayımlayarak il kongresinde Şanbaz Yıldız’ı destekleyeceklerini açıkladı
mask

İYİ Parti Kocaeli bölgesinin ilçe başkanları ortak bir basın bildirisi yayımladı. Yaklaşan il başkanlığı seçimi öncesinde mevcut başkan Şanbaz Yıldız isminde birleştiklerini kaydeden ilçe başkanlarının mesajında şu ifadelere yer verildi: “İlçelerimizde delege seçimleri son derece titizlikle ve demokrasinin tüm imkânları kullanılarak yapılmıştır. Bizlerde ilçe başkanları olarak bu partiyi bir adım daha öteye kim taşıyabilir, kim bu görevi daha iyi yapabilir, kim Kocaeli ‘de İYİ Parti bayrağını hak ettiği seviyeye çekebilir sorusunun cevabını verebilecek zeka ve siyasi tecrübeye sahip kişileriz.”

“REKOR İMZA İLE ADAY OLACAK”

“Maksadımız kimseyi ötekileştirmek, küçük görmek veya koşulsuz olarak birilerine biat etmek değildir. Tek bir amacımız vardır, oda partimizi önce ilçelerimizde, sonrada ilimizde en yüksek oy seviyesine kavuşturmaktır. İşte bu amaca hizmet edebilecek kadronun ve il başkanlığı temsil yetkisinin tamda bu nedenle mevcut il başkanı Şanbaz Yıldız beyde olması gerektiğine inanıyoruz ve kendisini destekliyoruz. Bu açıklamalarımız asla bir adayın çıkmaması için yapılmış bir beyanat değildir. Bu işi Şanbaz Yıldız’dan daha iyi yapabileceğine inandığımız bir aday olsaydı eğer, buradaki arkadaşlarımızın tamamı o kişiye gereken desteği verecek kadar onurlu bir duruşu gösterirlerdi. İYİ Parti Kocaeli il başkanlığı için rekor sayılabilecek bir sayıda imza ile, Şanbaz Yıldız’ın aday gösterilmesini amaçlıyoruz. Delegasyonumuza da bu kararımız gerekçeleri ile bildirilecektir.”

Bugün 16:50 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yıldızlı’dan grevdeki işçilere destek mask
Yıldızlı’dan grevdeki işçilere destek
AKP Kandıra’da, seçim hazırlıkları tamamlandı mask
AKP Kandıra’da, seçim hazırlıkları tamamlandı
CHP Kocaeli’yi bu isimler yönetecek mask
CHP Kocaeli’yi bu isimler yönetecek
Yıldızlı: Hemşeri dernekleri zenginliğimizdir mask
Yıldızlı: Hemşeri dernekleri zenginliğimizdir
Bıyık’tan Cumhur İttifakı ziyareti mask
Bıyık’tan Cumhur İttifakı ziyareti
DEVA görücüye çıktı mask
DEVA görücüye çıktı
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası! mask
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası!

GALERİ

Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL