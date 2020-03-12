İYİ Parti’de başkanlar Yıldız isminde birleşti

İYİ Parti Kocaeli bölgesinin ilçe başkanları ortak bir basın bildirisi yayımladı. Yaklaşan il başkanlığı seçimi öncesinde mevcut başkan Şanbaz Yıldız isminde birleştiklerini kaydeden ilçe başkanlarının mesajında şu ifadelere yer verildi: “İlçelerimizde delege seçimleri son derece titizlikle ve demokrasinin tüm imkânları kullanılarak yapılmıştır. Bizlerde ilçe başkanları olarak bu partiyi bir adım daha öteye kim taşıyabilir, kim bu görevi daha iyi yapabilir, kim Kocaeli ‘de İYİ Parti bayrağını hak ettiği seviyeye çekebilir sorusunun cevabını verebilecek zeka ve siyasi tecrübeye sahip kişileriz.”

“REKOR İMZA İLE ADAY OLACAK”

“Maksadımız kimseyi ötekileştirmek, küçük görmek veya koşulsuz olarak birilerine biat etmek değildir. Tek bir amacımız vardır, oda partimizi önce ilçelerimizde, sonrada ilimizde en yüksek oy seviyesine kavuşturmaktır. İşte bu amaca hizmet edebilecek kadronun ve il başkanlığı temsil yetkisinin tamda bu nedenle mevcut il başkanı Şanbaz Yıldız beyde olması gerektiğine inanıyoruz ve kendisini destekliyoruz. Bu açıklamalarımız asla bir adayın çıkmaması için yapılmış bir beyanat değildir. Bu işi Şanbaz Yıldız’dan daha iyi yapabileceğine inandığımız bir aday olsaydı eğer, buradaki arkadaşlarımızın tamamı o kişiye gereken desteği verecek kadar onurlu bir duruşu gösterirlerdi. İYİ Parti Kocaeli il başkanlığı için rekor sayılabilecek bir sayıda imza ile, Şanbaz Yıldız’ın aday gösterilmesini amaçlıyoruz. Delegasyonumuza da bu kararımız gerekçeleri ile bildirilecektir.”