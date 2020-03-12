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Başiskele’de eğitim seminerleri sürüyor

Başiskele Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yazar Bülent Gardiyanoğlu’yu vatandaşlar ile buluşturdu. Dünya Obezite ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında da lise öğrencilerine yönelik “Sağlıklı Beslenme ve Obezite” semineri düzenlendi
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Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Bülent Gardiyanoğlu “Aile İçi İletişim” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Başiskeleli kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Gardiyanoğlu, aile içinde yaşanan problemlerle nasıl başa çıkılacağı, stres ve kaygıdan uzak durmanın yolları konusunda katılımcıları bilinçlendirdi.

OBEZİTE İLE MÜCADELEYE KATILDILAR

Öte yandan etkinliklere devam eden Başiskele Belediyesi, Dünya Obezite ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerine yönelik “Sağlıklı Beslenme ve Obezite” konulu seminer düzenledi. Başiskele Belediyesi’ne bağlı Sağlık İşleri Birimi tarafından Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Diyetisyen Betül Karagöz ve Fatma Şule Kılıç tarafından verilen eğitimlerde obezitenin önlenmesinde toplumda farkındalığın artırılması üzerinde duruldu.

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