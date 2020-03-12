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Karamollaoğlu kongreye geliyor

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli'ye geliyor
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SPKocaeli İl Kongresi’ne katılacak. SP İl kongresi 29 Mart Pazartesi günü yapılacak. SEKA Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30’da başlayacak. Kongrenin geniş bir katılımla coşkulu bir şekilde geçmesi bekleniyor.

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