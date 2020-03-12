Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SPKocaeli İl Kongresi’ne katılacak. SP İl kongresi 29 Mart Pazartesi günü yapılacak. SEKA Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30’da başlayacak. Kongrenin geniş bir katılımla coşkulu bir şekilde geçmesi bekleniyor.
Bugün 16:51 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:53 TSİ
Karamollaoğlu kongreye geliyor
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli'ye geliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz