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Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Merkez Bankasınca uluslararası hizmet ticareti ve dış ticarette genel ticaret sistemine göre hesaplamayla revizyon yapacağını belirtilmişti. Yapılan revizyonla birlikte 2019 yılı cari fazlası 1.7 milyar dolardan 8 milyar 22 milyon dolara yükseldi” dedi
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ocak ayında yıllık cari fazlanın 6.5 milyar dolar olduğunu söyleyerek, “Ocak’ta aylık 1.8 milyar dolar cari açık verdik. Bu gelişmede, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.9 milyar dolar artarak 3.2 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. Aynı zamanda hizmetler gelirlerinde de artış sınırlı kaldı. Hizmetler dengesi geçen yıla göre sadece 78 milyon dolar artarak 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

“CORONAVİRÜSLE PETROL FİYATLARI GERİLEDİ”

Şubat ayında da cari dengede açık verilebileceğini söyleyen Zeytinoğlu, “Dış ticaret açığındaki artışlarla önümüzdeki dönemde cari açıkların devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak korona virüsü nedeniyle küresel ticaretteki yavaşlamayla birlikte petrol fiyatlarındaki gerilemenin, cari dengeye olumlu yansıyacağını bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Bugün 16:52 TSİ - Ekonomi

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