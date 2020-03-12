Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:53 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:55 TSİ

Hyundai Elantra “Parametrik Dinamik” bir tasarımla geliyor

Hyundai Motor Company, 2021 Yeni Elantra'nın ilk görüntülerini paylaştı. Markanın en çok satılan modellerinden biri olan Elantra, yedinci nesliyle tüm zamanların en iyisi olarak lanse ediliyor.
mask

Hyundai Motor Company, 2021 Yeni Elantra'nın ilk görüntülerini paylaştı. Markanın en çok satılan modellerinden biri olan Elantra, yedinci nesliyle tüm zamanların en iyisi olarak lanse ediliyor. CN7 kodlu Yeni Elantra, sıradışı şekillere ve dokulara dayanan, Hyundai'nin Parametrik Dinamik adını verdiği yeni tasarım kimliğini yansıtıyor. Otomotiv dünyasında daha agresif, daha sportif ve aynı zamanda daha farklı bir tasarım felsefesi benimseyen Güney Koreli Hyundai, aracın dünya lansmanını ise 17 Mart’ta Hollywood'daki The Lot Studios'ta yapacak.

Bugün 16:53 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi mask
Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
Vodafone’a 3 ödül birden mask
Vodafone’a 3 ödül birden
Shell Türkiye yeni iletişim ajansını seçti mask
Shell Türkiye yeni iletişim ajansını seçti
Zeytinoğlu: Sanayide istihdam artışı yüzde 20.6 mask
Zeytinoğlu: Sanayide istihdam artışı yüzde 20.6
İşsizlik rakamları açıklandı: İşsiz oranımız yüzde 13,7 mask
İşsizlik rakamları açıklandı: İşsiz oranımız yüzde 13,7
Türk mobilya ihracatı Ocak ve Şubat’ta yüzde 15 arttı mask
Türk mobilya ihracatı Ocak ve Şubat’ta yüzde 15 arttı
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası! mask
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası!

GALERİ

Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL