Hyundai Motor Company, 2021 Yeni Elantra'nın ilk görüntülerini paylaştı. Markanın en çok satılan modellerinden biri olan Elantra, yedinci nesliyle tüm zamanların en iyisi olarak lanse ediliyor. CN7 kodlu Yeni Elantra, sıradışı şekillere ve dokulara dayanan, Hyundai'nin Parametrik Dinamik adını verdiği yeni tasarım kimliğini yansıtıyor. Otomotiv dünyasında daha agresif, daha sportif ve aynı zamanda daha farklı bir tasarım felsefesi benimseyen Güney Koreli Hyundai, aracın dünya lansmanını ise 17 Mart’ta Hollywood'daki The Lot Studios'ta yapacak.
Bugün 16:53 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 16:55 TSİ
Hyundai Elantra “Parametrik Dinamik” bir tasarımla geliyor
Hyundai Motor Company, 2021 Yeni Elantra'nın ilk görüntülerini paylaştı. Markanın en çok satılan modellerinden biri olan Elantra, yedinci nesliyle tüm zamanların en iyisi olarak lanse ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz