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Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük

Körfez Fatih Mahallesi’nde hizmet veren Oflular Market’in Sahibi Yılmaz Akın, “Okuma oranları eskiye göre azaldı ama Körfez’de Kırmızı Kocaeli Gazetesi’ne büyük talep var” dedi

Cihan Baylan
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“Bizi Size Ulaştıranlar” yazı dizimizin bugünkü konuğu Körfez Fatih Mahallesi 4. Sokak No: 34 adresinde hizmet veren Oflular Market’in Sahibi Yılmaz Akın. 40 yıldır bu işi yaptığını belirten 56 yaşındaki Akın, gazete okuma oranlarının düşük olduğunu ifade ederken Körfez’de gazetemize olan talebin büyük olduğunu belirtti.

“EN ÇOK KIRMIZI KOCAELİ SATIYORUM”

Akın, “Gazete satışları bizim mahallemizde orta derecede diyebilirim. Eskiden tabi bu oran daha da fazlaydı ama internet haberleri bunu düşürdü.  40 yıldır bu işteyim, kendimi bildim bileli bu mahallede en çok sattığım gazete Kırmızı Kocaeli Gazetesi’dir” şeklinde konuştu.

“OKUMA ORANI ESKİYE GÖRE AZALDI”

Devamında Akın, “Bu mahallede halkın tercihi Kırmızı Kocaeli çünkü özgür habercilik yapıyor. Kocaeli gazetesini alan vatandaşta alırken bize ‘Her yerin, her belediyenin her partinin haberini ayırt etmeden yaptığı için alıyoruz yoksa almayız’ diyorlar. Kocaeli Gazetesi Körfez’den az haber yapsa da burada bu gazeteye büyük talep var. Gazete okuma oranı da eskiye göre azaldı” dedi.

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Muhabir Cihan Baylan

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