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KEDFE koronavirüs için programını erteledi

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE), 1-5 Nisan’da gerçekleştirmeyi planladığı Erzurum Tanıtım Günleri programını Türkiye’de koronavirüs bulgusuna rastlanması nedeniyle askıya aldı
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Geçen sene muhteşem bir organizasyona imza atarak Erzurum Tanıtım Günleri’nin 1’ncisini gerçekleştiren KEDFE, aylardır süren hummalı hazırlıklara rağmen, programı erteleme kararı aldı. KEDFE’nin Körfez’de bulunan federasyon binasında dün akşam gerçekleşen komisyon toplantısında konuyu masaya yatıran KEDFE yönetimi, Erzurum Tanıtım Günleri’ni ileri bir tarihe erteledi.

“DUYARSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

KEDFE Başkanı Tekin Dursun, “Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın büyük hassasiyet göstererek takip ettiği bu sürece bizim de duyarsız kalmamız mümkün değildir. Erzurum Tanıtım Günleri programımızı erteleme kararı aldık. Programımızın gerçekleşeceği tarihe önümüzdeki günlerde duyuracağız” dedi.

“İPTAL DEĞİL ERTELEME”

Erzurum Tanıtım Günleri Komisyon Başkanı Yener Tok ise, “Hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir. Programımızın iptali söz konusu değildir. En uygun tarihte Erzurumlular’a yakışan bir organizasyon olacağından kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

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