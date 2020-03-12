Vali Hüseyin Aksoy, ilimizdeki iş adamları ile WellbornHotel’de düzenlediği Ekonomik Toplantı’da bir araya geldi. WellbornHotel’de gerçekleştirilen toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra ilimizde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin Yönetim Kurulu Başkanları ile Oda Başkanları katıldı. Toplantıda, ilimizin ekonomik durumu, potansiyeli, istihdamı, ekonomi ve ticaret potansiyeli ile talep ve sorunlar değerlendirildi.
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Vali Aksoy’dan Ekonomik Toplantı
Vali Hüseyin Aksoy, ilimizde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin Yönetim Kurulu Başkanları ile Oda Başkanlarıile Ekonomik Toplantı düzenledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz