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Vali Aksoy’dan Ekonomik Toplantı

Vali Hüseyin Aksoy, ilimizde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin Yönetim Kurulu Başkanları ile Oda Başkanlarıile Ekonomik Toplantı düzenledi
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Vali Hüseyin Aksoy, ilimizdeki iş adamları ile WellbornHotel’de düzenlediği Ekonomik Toplantı’da bir araya geldi. WellbornHotel’de gerçekleştirilen toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra ilimizde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin Yönetim Kurulu Başkanları ile Oda Başkanları katıldı. Toplantıda, ilimizin ekonomik durumu, potansiyeli, istihdamı, ekonomi ve ticaret potansiyeli ile talep ve sorunlar değerlendirildi. 

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