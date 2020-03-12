Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:00 TSİ- Gündem G: Bugün 17:01 TSİ

Ağrılılardan Erzurumlulara ziyaret

Geçen hafta yoğun katılım ile hayata geçirilen Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu (KADEF) Başkanı Ömer Yıldırım ve yönetim kurulunda görevli dernek başkanları ile birlikte Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE)’yi ziyaret etti
mask

KEDFE Başkanı Tekin Dursun ve yönetimi, Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyon Başkanı Ömer Yıldırım’ı yeni yaptıkları federasyon merkezi binasında ağırladı. Hoş ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette iki federasyon yönetim kurulu birbirlerini tanıma imkanı buldu. Geçmişte iki başkan Dilovası’nın ilçe olma sürecinde kent konseyinden çeşitli sivil platformlarda yöre derneklerinde çalışmış olmaları ortamın sıcak ve içtenliği gözlerden kaçmadı.

BİNAYI GEZDİLER

Samimi dostluk içerisinde geçen ziyaretin sonrasında KEDFE’nin yeni yapılan federasyon merkezi binası gezildi. Yıldırım, “KEDFE Kocaeli halkına ve Erzurumlu hemşerilerine örnek çalışmalar yaparak Türkiye gündeminde kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Sivil toplum kuruluşu yöneticiliği yapmak karşılık beklemeden fedakarlık yapmaktır. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım KEDFE bu gönüllülük esasını fazlasıyla yaparak Kocaeli’nde hemşerilerini temsil ediyor” dedi.

Bugün 17:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KEDFE koronavirüs için programını erteledi mask
KEDFE koronavirüs için programını erteledi
Başiskele’de eğitim seminerleri sürüyor mask
Başiskele’de eğitim seminerleri sürüyor
Sakatlanan Merve’yi arkadaşları taşıdı !.. mask
Sakatlanan Merve’yi arkadaşları taşıdı !..
Büyükakın’dan uygun düğün salonu açıklaması mask
Büyükakın’dan uygun düğün salonu açıklaması
MHP, İYİ Parti, Saadet yan yana mask
MHP, İYİ Parti, Saadet yan yana
Korona virüs fırsatçılığı pes dedirtti! mask
Korona virüs fırsatçılığı pes dedirtti!
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası! mask
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası!

GALERİ

Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL