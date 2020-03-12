Ağrılılardan Erzurumlulara ziyaret

KEDFE Başkanı Tekin Dursun ve yönetimi, Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyon Başkanı Ömer Yıldırım’ı yeni yaptıkları federasyon merkezi binasında ağırladı. Hoş ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette iki federasyon yönetim kurulu birbirlerini tanıma imkanı buldu. Geçmişte iki başkan Dilovası’nın ilçe olma sürecinde kent konseyinden çeşitli sivil platformlarda yöre derneklerinde çalışmış olmaları ortamın sıcak ve içtenliği gözlerden kaçmadı.

BİNAYI GEZDİLER

Samimi dostluk içerisinde geçen ziyaretin sonrasında KEDFE’nin yeni yapılan federasyon merkezi binası gezildi. Yıldırım, “KEDFE Kocaeli halkına ve Erzurumlu hemşerilerine örnek çalışmalar yaparak Türkiye gündeminde kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Sivil toplum kuruluşu yöneticiliği yapmak karşılık beklemeden fedakarlık yapmaktır. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım KEDFE bu gönüllülük esasını fazlasıyla yaparak Kocaeli’nde hemşerilerini temsil ediyor” dedi.