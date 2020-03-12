İSU personeline KO-MEK’ten etkili iletişim semineri

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, İSU’ya, “Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili” konusunda eğitim verdi. İSU personelinin ilgi gösterdiği eğitimde, kendini tanımak, doğru ifade etmek, empati kurabilmek, hoşgörülü ve önyargısız olmak gibi ana başlıklarda önemli bilgiler verildi. Eğitim, vatandaşla birebir iletişim halinde olan İSU personelinin çalışmalarına katkı sunması açısından önem taşıdı.

İLETİŞİM NEDİR?

İSU Binası’nda gerçekleşen eğitim, KO-MEK Usta Öğreticisi tarafından verildi. Eğitim “İletişim nedir?” sorusuna İSU personelinin verdiği yanıtlarla başladı. Alınan cevapların ardından iletişimin; duygu, düşünce, bilgi ya da becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması olduğu yönündeki tanımı yapıldı.