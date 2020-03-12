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Kocaeli Kent Konseyi’nden YRP İl Başkanlığı’na ziyaret

Kocaeli Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan ekip, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti
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Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden Yusuf Erenkaya, Selçuk Çakır, Halil Atay, Mustafa Akdoğan ve Nesrin Atar ile birlikte son olarak Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Mehmet Aras’ı il başkanlığında ziyaret eden Kocaeli Kent Konseyi Yönetimi gündeme dair konular üzerine görüştü. Gündeme dair konuları değerlendiren İl Başkanı Aras ise, Kocaeli Kent Konseyi ile birlikte ortak çalışmalarda bulunmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

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