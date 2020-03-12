Kandıra Seyitaliler köy okulu yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kandıra ilçesi Seyitaliler Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki eski köy okulunu yeniliyor. Yenilenen köy okulu vatandaşlara sosyal tesis olarak hizmet verecek. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Büyükşehir, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasını gerçekleştiriyor.