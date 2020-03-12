Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kandıra ilçesi Seyitaliler Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki eski köy okulunu yeniliyor. Yenilenen köy okulu vatandaşlara sosyal tesis olarak hizmet verecek. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Büyükşehir, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasını gerçekleştiriyor.
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Kandıra Seyitaliler köy okulu yenileniyor
Büyükşehir Belediyesi Kandıra İlçesi Seyitaliler Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki eski köy okulunu yeniliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz