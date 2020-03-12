Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:03 TSİ- Gündem G: Bugün 17:05 TSİ

Kandıra Seyitaliler köy okulu yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Kandıra İlçesi Seyitaliler Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki eski köy okulunu yeniliyor
mask

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kandıra ilçesi Seyitaliler Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki eski köy okulunu yeniliyor. Yenilenen köy okulu vatandaşlara sosyal tesis olarak hizmet verecek. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Büyükşehir, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasını gerçekleştiriyor.

Bugün 17:03 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İSU personeline KO-MEK’ten etkili iletişim semineri mask
İSU personeline KO-MEK’ten etkili iletişim semineri
Ağrılılardan Erzurumlulara ziyaret mask
Ağrılılardan Erzurumlulara ziyaret
Vali Aksoy’dan Ekonomik Toplantı mask
Vali Aksoy’dan Ekonomik Toplantı
KEDFE koronavirüs için programını erteledi mask
KEDFE koronavirüs için programını erteledi
Başiskele’de eğitim seminerleri sürüyor mask
Başiskele’de eğitim seminerleri sürüyor
Sakatlanan Merve’yi arkadaşları taşıdı !.. mask
Sakatlanan Merve’yi arkadaşları taşıdı !..
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası! mask
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası!

GALERİ

Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL