Körfezlilerin talebi yerine getiriliyor

Körfez’de gerçekleştirilen halk meclisi toplantılarında, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Söğüt, talep ve istekleri dinleyerek mahallelerdeki eksikliklerin giderilmesi hususunda gerekli adımları atıyor. Hacıosman Mahallesi halk meclisi toplantısında, vatandaşlar tarafından dini eğitim veren kuran kursu için talep edilen sedir rahle ve kitaplık kurulumu, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine bağlı marangoz atölyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.