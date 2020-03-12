Körfez’de gerçekleştirilen halk meclisi toplantılarında, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Söğüt, talep ve istekleri dinleyerek mahallelerdeki eksikliklerin giderilmesi hususunda gerekli adımları atıyor. Hacıosman Mahallesi halk meclisi toplantısında, vatandaşlar tarafından dini eğitim veren kuran kursu için talep edilen sedir rahle ve kitaplık kurulumu, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine bağlı marangoz atölyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
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Körfezlilerin talebi yerine getiriliyor
Körfez Belediyesi’nin destekleriyle, Körfez’de bulunan eğitim kurumlarının ve dini eğitim veren kurslarının eksiklikleri tek tek gideriliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz