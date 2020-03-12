Tarhan: Türkiye sanayisi de koronavirüs karnesini çıkarmalı

Ülkemizde virüs yayılımı ve zararlarını önleme amacıyla bir dizi sağlık ve güvenlik önlemi alınırken, koronavirüsün sanayideki etkileri daha ülkemize gelmeden hissedilmeye başladı. Tüm dünya ile birlikte, sağlık alanı dışında da kendisini hissettiren dolaylı etkiler nedeniyle ekonomi, eğitim, sanayi, ulaştırma gibi pek çok alanda öngörülemeyen gelişmelere karşı hızlı tespit ve önlem çalışmalarının yapılması gerekiyor. CHP Kocaeli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan koronavirüsün sanayideki etkilerini yönetebilmek için hızlıca çalışma yapılması gerektiğini belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

“ÖNCELİK VİRÜSÜN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ”

Sağlık Bakanlığının gerekli çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Tarhan, “Elbette öncelik insan sağlığıdır ve ülkemizin bu salgından en az zararla çıkmasını umuyoruz. Ancak Koronavirüs tüm dünyada çok boyutlu bir krize yol açmış durumda, ülke olarak tüm alanlarda etkili bir yönetim yapmak durumundayız. Salgın bizim görüşme yaptığımız tarihten sonra çok sayıda ülkeye yayıldı. Salgının başladığı Çin’den ne kadar hammadde alıyoruz, diğer ülkelerle bu anlamda ticaretimiz nedir, bu ürünlerin bizim ülkemizden sağlanabilmesi için nasıl bir yol izlenebilir? Sanayi sektörüne etkilerini yönetebilmemiz için, bir an önce tespit-önlem çalışmaları yapılması ve üreticilerin bilgilendirilmesi gerekir” dedi.