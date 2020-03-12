İstiklal Marşı’nın Kabulü Karamürsel’de de anıldı

Karamürsel Anadolu Lisesi tarafından Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa, Karamürsel Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

Okul Müdürü Hamit Sığırcı, burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşmasının ardından Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, “İstiklal Marşını ve Mehmet Akif Ersoy’u anlam için İstiklal Marşımızın 10 kıtasını okumak anlamak gerekir. Onun için çok çalışmak lazım, biz Türk Milletine ve gençlerimize güveniyoruz” dedi.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler tarafından şiirler ve oratoryonun sahnelendiği programda, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü kutlamaları kapsamında ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.