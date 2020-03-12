SEDAŞ, toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştu

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği bilincinin artırılması için yürüttüğü eğitim programlarını sürdürüyor. “ForgettheGender” adıyla yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi kapsamında eğitici eğitimi alan SEDAŞ çalışanları, bu kez seminer verdi. Seminere SEDAŞ İcra Kurulu Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz, Regülasyon Direktörü Mustafa Yılmaz, Finans Direktör Vekili Fırat Soğancık ve çok sayıda çalışan katıldı.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ TARTIŞILDI

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de düzenlenen seminerlerde çalışanlar; iş arkadaşlarını toplumsal cinsiyet, fırsat eşitliği, kadına şiddet, cinsiyet rolleri ve önyargılar hakkında bilgilendirdi. Cinsiyete dayalı iş bölümü nedeniyle yaşanan eşitsizlik, toplumsal roller ve kadın istihdamında yaşanan eşitsizlik gibi konular ele alınırken; cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle ortaya çıkan sorunların olası çözümleri de tartışıldı.

153 ÜLKE ARASINDA 130’UNCU SIRADAYIZ

Seminer kapsamında verilen bilgiler arasında; Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu’ndaki verilere göre Türkiye’nin cinsiyet eşitsizliğinde 153 ülke arasında 130. sırada yer aldığı bilgisine dikkat çekilirken, katılımcılara öncelikle bireysel olarak cinsiyet eşitliğine katkı sağlamaları için; dildeki cinsiyetçiliğe dikkat edilmesi, gündelik işlerde iş bölümü yapılması, çocuklarımızı ayrımcılık yapmadan yetiştirilmesi anlatıldı.