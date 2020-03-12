Gelecek Partisi il yönetimini haftaya açıklıyor

Gelecek Partisi il binasının tabelaları asıldı. İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi No 79 adresinde bulunan ve şu sıralar iç tadilatları devam eden parti binasının dekorasyonu, önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacak. Dış cephe giydirmelerinin tamamlandığı partide şimdi gözler açıklanması beklenen il yönetimine çevrildi. İl başkanı Ömer Faruk Başaran, “Yönetim kurulumuzu tamamladık. Gençlik kolları ve kadın kolları başkanlarıyla birlikte 52 kişilik yönetim kurulumuzu oluşturduk. Gençlerle ağırlıklı bir liste oldu. Şu an yönetimimizde 10 bayan bulunuyor. Aslında yönetim kurulumuz tamam ancak kadın sayısını artırmak için birkaç düzenleme daha yapacağız. Bu düzenleme en geç cuma gününe kadar tamamlanmış olur. Bizde en geç cuma günü yönetimimizi açıklayacağız. Tüm kesimlerden farklı bölgeler ve mesleklerden güzel bir liste oluştu” dedi.