Gelecek Partisi il binasının tabelaları asıldı. İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi No 79 adresinde bulunan ve şu sıralar iç tadilatları devam eden parti binasının dekorasyonu, önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacak. Dış cephe giydirmelerinin tamamlandığı partide şimdi gözler açıklanması beklenen il yönetimine çevrildi. İl başkanı Ömer Faruk Başaran, “Yönetim kurulumuzu tamamladık. Gençlik kolları ve kadın kolları başkanlarıyla birlikte 52 kişilik yönetim kurulumuzu oluşturduk. Gençlerle ağırlıklı bir liste oldu. Şu an yönetimimizde 10 bayan bulunuyor. Aslında yönetim kurulumuz tamam ancak kadın sayısını artırmak için birkaç düzenleme daha yapacağız. Bu düzenleme en geç cuma gününe kadar tamamlanmış olur. Bizde en geç cuma günü yönetimimizi açıklayacağız. Tüm kesimlerden farklı bölgeler ve mesleklerden güzel bir liste oluştu” dedi.
Dün 21:00 TSİ- Siyaset Güncelleme: Dün 17:16 TSİ
Gelecek Partisi il yönetimini haftaya açıklıyor
Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi, Kocaeli’deki yönetim kurulunu önümüzdeki hafta açıklıyor. 52 kişilik yönetim en geç cuma gününe kadar açıklanmış olacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz