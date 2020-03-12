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Büyükakın: RES’in faydası zarardan büyük olacak

Kocaeli’de yapılması planlanan Rüzgar Elektrik Santrali tekrar meclis gündemine geldi. Büyükakın söz konusu madde ile ilgili, “RES’in faydası zarardan büyük olacak” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclisinde Rüzgar Elektrik Santrali tekrar gündeme geldi. İlgili gündem maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karamürsel ve Gölcük Belediyesi, Senaiye Mahallesi ile Osmaniye, Nusretiye, Suludere, Sofular Mahalleleri Rüzgar Elektrik Santrali Projesine (RES) ilişkin hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu oy çokluğu ile geçerken konu ile ilgili olarak konuşan Ünal Özmural: “Devamı gelecek olan rüzgar enerjisi ile ilgili olarak orman ciddi tahribat yaşayacak. Uygulama yeri sıkıntılı. Rüzgar Enerjisine karşı değiliz. Orman kesintisi başlayacak.“ dedi. CHP’li Orhan Tanış ise Dereköy’de de orman kaybı var vatandaş orada çivi çakamıyor. Bununla çelişiyoruz ÇED raporunu da okudum orman kaybı çok fazla olacak” dedi. Tahir Büyükakın ise RES’in faydası zarardan büyük olacak derken, RES’e izin veren kurum olmadıklarını sadece plana işlediklerini söyledi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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