İzmitlilerin yakından tanıdığı, 50 yıldan bu yana İzmit pazarlarında limon ve mendil satarak yaşamını sürdüren, Kemal Sap, nam-ı diğer Limoncu Kemal (88) vefat etti. Merhumun cenazesi bugün (perşembe) Serdar Mahallesi Köşem Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bugün 17:18 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:21 TSİ
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi
İzmitlilerin yakından tanıdığı, 50 yıldan bu yana İzmit pazarlarında limon ve mendil satarak yaşamını sürdüren Kemal Sap yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz