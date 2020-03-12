Limoncu Kemal yaşamını yitirdi

İzmitlilerin yakından tanıdığı, 50 yıldan bu yana İzmit pazarlarında limon ve mendil satarak yaşamını sürdüren, Kemal Sap, nam-ı diğer Limoncu Kemal (88) vefat etti. Merhumun cenazesi bugün (perşembe) Serdar Mahallesi Köşem Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.