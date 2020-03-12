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Limoncu Kemal yaşamını yitirdi

İzmitlilerin yakından tanıdığı, 50 yıldan bu yana İzmit pazarlarında limon ve mendil satarak yaşamını sürdüren Kemal Sap yaşamını yitirdi
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İzmitlilerin yakından tanıdığı, 50 yıldan bu yana İzmit pazarlarında limon ve mendil satarak yaşamını sürdüren, Kemal Sap, nam-ı diğer Limoncu Kemal (88) vefat etti. Merhumun cenazesi bugün (perşembe) Serdar Mahallesi Köşem Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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