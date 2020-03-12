Sol Parti’den buluşmaya davet

Geçtiğimiz aylarda isim değişikliğine giderek adını Sol Parti olarak değiştiren ÖDP, Sol Parti Kocaeli İl Örgütü olarak bugün örgüt binasında 22 Mart Pazar günü saat 13.30’da Tanyıldız Düğün Salonu’unda Oğuzhan Müftüoğlu ve Pelin Bektaş’ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşma öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. İl yöneticilerinin katılım gösterdiği toplantıda yapılan açıklamada şu ifadelerde bulunuldu; “AKP ve MHP iktidar blokunun süper güçler arasındaki dengeler üzerine kurulan politikası bir çöküşe doğru yol alıyor. İdlib’de yaşanan gelişmeler Türkiye’nin dış politikasının geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli. İçeride bir türlü aşılamayan süreklilik kazanan bir ekonomik krizin geniş halk kitlelerinin giderek yaşayamaz hale gelmesine yol açıyor.

“TÜRKİYE SON DERECE KÖTÜ YÖNETİLİYOR”

“Açız” sesleri Cumhurbaşkanı’nın konuşma yaptığı salonlara kadar ulaşırken kendini yakan, topluca intihar eden insanların varlığı artık gündelik gerçekler haline dönüşüyor. Artan işsizlik kanayan bir yara gibi ülkenin geleceğine damgasını vuruyor. Ekonomik krizin her geçen gün etkisini hissettirmesinin ve krizin yükünün geniş halk kitlelerinin üzerine yıkılmasının sonucu ise iktidar blokunun oy desteğinin erimesidir. Anketler Cumhur İttifakı’nın her iki partisinin de oy kaybettiğini ve ittifakın azınlığa düştüğünü gösteriyor. Deprem, çığ, uçak kazası gibi felaketler ise Kızılay skandalı örneğinde göründüğü gibi Türkiye’nin son derece kötü yönetildiğini gözler önüne seriyor.

“BU KARANLIĞA MECBUR DEĞİLİZ”

Bugün AKP politikalarına makyaj yapmayla sınırlı bir muhalif çizginin hiç bir toplumsal sorunu çözmeyeceği son derece açıktır. Bu yüzden toplumsal muhalefet açısından yeni bir programa ve stratejiye gereksinim vardır. Bu ülkenin ilerici devrimci geleneği, uzun dönemde kök salan ve cumhuriyet döneminde derinleşen Aydınlanma birikimi, asla ve asla dinci milliyetçi bir gericilik önünde boyun eğmedi, eğmeyecek. Bu karanlığa mecbur değiliz; değiştirebiliriz. Biz, her şeyi üreten ama hiçbir şeyi olmayanlar; sefalete ve cehalete mahkum edilmek istenenler; emekçileriz, gençleriz, kadınlarız. Öfkelerimiz benzer, düşlerimiz de. Ama içine itildiğimiz yalnızlık çemberinde güçsüz düşürüldük.

BULUŞMAYA DAVET

Şimdi bu çemberi kırmanın zamanı geldi. Birbirimizi anlayarak, birbirimize sahip çıkarak yürüyebiliriz. Yan yana olalım ki bu çürümüş iktidara son verecek gücümüz büyüsün. Yan yana olalım ki memleketimizin geleceği emperyalist merkezlerin, gerici güçlerin ve sağcılığın pençesinden kurtarabilelim. Bu, sadece SOL bir politikayla mümkündür. Kocaeli Sol Parti İl Örgütü olarak 22 Mart Pazar günü saat 13.30’da Tanyıldız Düğün Salonu’unda Oğuzhan Müftüoğlu ve Pelin Bektaş’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz buluşmamıza tüm Kocaeli halkını davet ediyoruz.”