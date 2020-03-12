Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 18:16 TSİ- Gündem G: Bugün 18:18 TSİ

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden acı haber: 1 şehit

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da yapılan yol kontrolü sırasında teröristlerce bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu, 1 jandarma uzman onbaşı ve 3 yerel güvenlik personeli şehit oldu. Saldırıda yaralanan 10 kişinin de Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
mask

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur.

* Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

* Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Bugün 18:16 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sol Parti’den buluşmaya davet mask
Sol Parti’den buluşmaya davet
Büyükakın: RES’in faydası zarardan büyük olacak mask
Büyükakın: RES’in faydası zarardan büyük olacak
SEDAŞ, toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştu mask
SEDAŞ, toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştu
İstiklal Marşı’nın Kabulü Karamürsel’de de anıldı mask
İstiklal Marşı’nın Kabulü Karamürsel’de de anıldı
Körfezlilerin talebi yerine getiriliyor mask
Körfezlilerin talebi yerine getiriliyor
Tarhan: Türkiye sanayisi de koronavirüs karnesini çıkarmalı mask
Tarhan: Türkiye sanayisi de koronavirüs karnesini çıkarmalı
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Çalıştığı fabrikada kendini astı! mask
Çalıştığı fabrikada kendini astı!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu mask
Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası! mask
KOÜ Tıp Fakültesi'nde corona iddiası!

GALERİ

Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL