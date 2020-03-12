Büyükşehir Meclisi’nde hem gerginlik hem kahkaha

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclisi bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 120 gündem maddesi görüşüldü. Meclis salonu oturma düzeninde bu ay değişikliğe gidildi. Önceki meclis toplantılarında arkalarda oturan İYİ Parti, MHP ve Saadet Partili meclis üyeleri yeni düzende oturmaya başladı.

“ŞEHRİMİZDE YOK”

CHP grubu gündem öncesi önerge verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ve Meclis Üyesi Orhan Tanış,corona virüsü ile ilgili olarak, “Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm birim ve halkın toplu olarak giriş çıkış yaptığı binalara dezenfektan konulmasını, ayrıca bu hastalık ile ilgili alınabilecek tedbirleri belirten broşürlerin kentin çeşitli noktalarındaki reklam panolarına asılmasını talep etmekteyiz” dedi.

“HAZIRLIĞIMIZI YAPMIŞTIK”

Büyükakın konuyla ilgili, “Konuyla ilgili tüm tedbirler alındı. Belediyemiz dezenfekten maddelerin teminini çok öncesinde sağladı, hazırlığımızı yapmıştık. İlk vakanın görülmesiyle birlikte diğer hazırlıkları da tamamladık. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda hareket ediyoruz. Bilgilendirici broşürlerin dağıtımı ve basımı devam ediyor. Dezenfektan konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Şu anda salgın yok. Şehrimizde de yok. Gereksiz paniğe de sebep olmamak lazım. Hazırlıklarımız tamam, herhangi bir şeyde gereken yapılacak.

“D-100’DE YANGIN ÖNLEMİ ALINDI MI?”

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ve meclis üyesi Mehmet Nuri Paşa tarafından verilen önergede “Kocaeli genelindeki D-100 Karayolları güzergahında bulunan battı-çıktılarda yangın söndürme önlemleri alınmış mıdır? Şayet alınmamışsa gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz” dedi. Büyükakın önergenin talep üzerine yazılı olarak cevaplandıracağını belirtti.

“EDS SİSTEMİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

CHP tarafından verilen bir diğer önergede, “Nüfus ve trafik yoğunluğu hızla artmakta olan Darıca ilçesinde sabah ve akşam saatlerinde belli kavşaklarda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle Tuzla Caddesi Battal Gazi Caddesinin kesiştiği, Tuzla caddesi Ali Arıcan Caddesinin kesiştiği ve Ethem Bey Caddesi ile Reşat Nuri Güntekin Caddelerinin kesiştiği noktalarda sürekli kazalar yaşanmaktadır . Bir hafta önce, içinde otuz kadar öğrencinin de bulunduğu araçların yaptığı ve yaralıların olduğu kaza bunlardan bir tanesidir. Tüm bunların neticesinde Kamuoyunda sürekli gündeme gelmesine ve raporlar tutulmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmamasının gerekçesi nelerdir. Belediyemiz ve ilgili birimlerce kazaların önlenmesi anlamında herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz” şeklinde soru önergesi verdi.

Büyükakın önergeyle ilgili, “Çalışma yapmayı düşünmüyoruz, yapıyoruz zaten. Bu kentteki bütün kara noktalar diye tabir ettiğimiz, kazaların yoğunlaştığı noktaları tek tek analiz edip ona göre çalışma yapıyoruz. EDS sistemini yaygınlaştırarak ilave tedbirler alacağız. Kural ihlalleri dolayısıyla da birçok kaza yaşanabiliyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi notunu göndeririz” dedi.

“DEĞERLENDİRİP İPTAL EDERİZ”

Kocaeli Kongre Merkezi’nin C Bloku’nun düğün salonu ve sosyal tesis olarak işletilmesinin AntikkapıA.Ş.’ye devir edilmesi maddesi görüşüldü. Engin Taşdemir “Büyükşehrin ve ilçe belediyelerin birçok noktada düğün salonu var” dedi. Büyükakın konuyla ilgili, “Kongre merkezinin yeri içinde değil. Kongre Merkezi’nin İzmit tarafında bir bina daha var. Düğün salonu orası. Ayrı bir yapı. Birlikte kullanıldığında bin, bin 200 kişilik düğünlerin yapılabileceği bir salon. İki ayrı nikah salonu şeklinde de kullanabilir, açık bir düğün alanı şeklinde de kullanabilir. Kongre merkezindeki etkinlikleri de etkilemeyeceğini düşündük. Düğün salonu Kongre Merkezi’ndeki etkinliği olumsuz etkilemeyecek kanaatindeyiz. Zaman içerisinde sizin dediğiniz gibi iki etkinlik birbirini etkilediğini görürsek tekrar değerlendirip orayı iptal ederiz” ifadelerinde bulundu.

“SORUMSUZLUK OLUR”

CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış “belediyelere ait salonları mutlaka uygun fiyatlı kiralamalar yapılması yönünde bir düşünce olması lazım” şeklinde konuşurken Büyükakın, “ Belediye işlemleri sosyal hizmetlerdir ama bizim belediyeyi belli alanlarda zarar ettirdiğimizde onun kaynağını da oluşturmamız gerekir. Birçok alanlarda sosyal hizmet deyip bedelini almayıp belediyeyi çivi çakamaz hale getirirsek bu da başka bir sorumsuzluk olur. Buradan kar kazanmak gibi bir maksadımız olmasın ama maliyetini de bir şekilde karşılayalım diye düşünüyoruz” dedi. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.

ÖĞRENCİLERİN UMUDU KOMİSYONDA

Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu’nun, Orta Öğretim Lise seviyesinden mezun olup, aynı sene herhangi bir üniversiteye yerleşmeyen öğrencilerin, mezun oldukları yılın devamında bir yıl indirimli seyahat kartı tarifesinden istifade edebilmeleri ile ilgili raporu oy birliğiylekomisyona geri iade edildi. Büyükakın madde ile ilgili, “Fiilen öğrenci kategorisinde olması gereken çocuklar tam bilet sayılıyorlar. Öğrenci kategorisinde değerlendirmek istedik. Komisyon bunu uygun görmedi. Grupta uygun olmayan bir yanı olmadığını söyledik. Tekrar değerlendirilmesi lazım. Öğrenci olarak kabul edilmesi lazım ve bunu meclis kararına bağlamamız lazım. Sayıştay bunu yapamazsınız derlerse meclis kararını değiştiririz” dedi.

PARKOMAT OY ÇOKLUĞUYLA BELDE A.Ş.’DE

Tartışmalara neden olan, Belde A.Ş.’ye tahsis edilen parkomat ve açık otoparkların Belde A.Ş.’ye yeniden tahsisi maddesi gündeme geldi. CHP tarafından maddeye şerh koyuldu. Komisyondan gelen madde oy çokluğuyla kabul edildi. Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Cadde, sokak ve meydanlarda yer alan rahatsız edici ilan reklam-afişlerinin belli bir formda düzenlenmesi ile ilgili madde hakkında konuşan Engin Taşdemir, “Bu konu birkaç kez komisyonda reddedildi. Grup olarak önerimiz yetkinin ilçe belediyelerine verilmesidir. Neden 3 gün ile sınırlıyoruz ki?” dedi.

“GÖRSEL KİRLİĞE NEDEN OLUYOR”

Konuyla ilgili söz alan CHP’li Meclis Üyesi Özlem Ejderoğlu, “Önergeyle ilgisi olmayan değişiklik yapıldığını düşünüyoruz. Yönetmeliğin hiçbir yerinde bayrak geçmiyor. Bayrak tanımını tam olarak yapmalıyız. Benim buradan anladığım tanıtıcı bayraklar” dedi.Büyükakın ise “Herhangi bir afiş flama, duyuru ilan asıldıktan makul bir süre sonra kaldırılması lazım. Bu yetki zaten ilçe belediyelerimizde. Asılan bir şeyin uzun süre orada kalmaması lazım. Görsel kirliliğe neden oluyor” dedi.CHP Meclis Üyesi Hakan Tanta ise “O zaman mesele İzmit Belediyesi’yle ilgili” ifadelerinde bulunurken Büyükakın “O sizin hüsnükuruntunuz. Belli zamanlarda ilçe belediyeleri kaldırmazsa Büyükşehir kaldırır diye ilave ediyoruz. Bunda garip olan ne var?” dedi.

“BURASI İZMİT MECLİSİ’NE BENZEMEZ”

AKP’li Baki Özdemir “Bir ilçemizin ilçe adı zikredilmeden bunu üzerine almasını kınıyorum. Büyükşehir e teşekkür etmeleri gerekiyor ki yapılamayan işi büyükşehir yapacak. İzmit’in sokağını pislik götürürken büyükşehir temizleyecek” dedi.Özdemir’in ardından gerginlik yaşandı. AKP’li meclis üyeleri “Burası İzmit Meclisi’ne benzemez. Hepiniz konuşursunuz merak etmeyin” dedi. Tekrar söz alanBüyükakın “1 hafta olsun, 10 gün olsun şeklinde karar vererek oy birliğiyle geçmesini teklif ediyorum. Bayrak ifadesini çıkartalım. Türk Bayrağı olmadığını vurgulayalım bence burada anormal bir şey yok” dedi. Komisyonda 3 gün olarak belirtilen süre 10 güne çıkartılması oy birliğiyle kabul edildi. AKP’de seslerin yükselmesine Büyükakın” Onların dediği olsa ne olur” dedi.

MHP’DEN ŞERH

Oramiral Özden Örnek’in isminin kentimizde uygun bir yere verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. İsimlendirme Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan F.Turgut Sayın Caddesi isminin "Alpaslan Türkeş Caddesi" olarakdeğiştirilmesine MHP direkt geçmesini isteyerek şerh koydu. Madde oy çokluğuyla kabul edildi. Körfez İlçesi, Orhangazi Anadolu Lisesi bahçesinde yer alan spor Salonunun isimlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

“DOĞRU BİR PLANLAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ”

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile “3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edilen sit sınırının revize edilmesi ve Piri Reis Caddesi yol projesinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan imar değişikliğiyle ilgili CHP’li Tanış, “020- 040 emsal verildiği alan şerh oyduk Doğru bir planlama alanı olduğunu düşünmüyoruz. Oyladığımız şey oraya otel yapılıp yapılmayacağı konusu değil. Ama siz o konuyu tartışmak istiyorsanız ayrıca tartışalım. Bu kütleleri deniz kenarına koymanın mantığı ne? İnsanların açana yüzde kaçı denize gireceğim diye geliyor. Bunların daha yukarılarda yapılmasını istiyoruz” dedi. Büyükakın ise “Bunun sit alana işlenen hüküm olduğunu biliyorsunuz. Sanki yeni otel yapılıyor gibi konuşuyorsunuz. Yeni birplanlama yapılmıyor. Bunu sit alanı olarak işlemeyeceğiz de ne yapacağız” dedi. Tanış ise “Başkanım işlerdeniz işleyin biz kabul etmek zorunda değiliz” dedi. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.

“KAHVE İÇMEYE ÇAĞIRIRIZ”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Topçular Mahallesi, G23c02.d nazım imar planı paftası, 439 ada 1 No’lu parsel ve 440 ada 1 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu mecliste oy çokluğu ile kabul edilirken madde ile ilgili endişelerini dile getiren CHP’li Orhan Tanış: “Bizim bu konu ile ilgili net bir bilgimiz yok. Yeşil alana daha sonra masa atıyorlar. Bu madde geçer sonra bir sene sonra niyetin ne olup olmadığını konuşuruz. Kafeterya yapacaksanız yapacağım deyin. Bugün kadar bütün bu alanlara evet dedik ama kafeteryalar yeşil alanları yedi. Kafeteryalar artık düğün salonu oldu. Niyet okumuyoruz, endişe ifade ediyoruz. ” dedi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise “Şu an oraya kafeterya yapmak gibi bir niyetimiz yok ama yaparsak kahve içmeye çağırırız” diyerek cevap verdi.

SALONDAN KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak’ın CHP’li meclis üyelerine itirazları olup olmadığı soruları üzerine Engin Taşdemir, “Yaşar Bey ile evet ve hayırları meclis öncesi konuşuyoruz. Yaşar Bey tahrik edici cümleler kullanıyor. Bunu anlamış değilim” dedi. Büyükakın ise “Yaşar Bey’e bakıyorum ne kadar tahrik edici olabilir” cevabı sonrası salondan kahkaha sesleri yükseldi. Başkanvekili Yaşar Çakmak ise, “Tahrik ediyorsam özür diliyorum” dedi.

“RES’İN FAYDASI ZARARDAN BÜYÜK OLACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclisinde Rüzgar Elektrik Santrali tekrar gündeme geldi. İlgili gündem maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karamürsel ve Gölcük Belediyesi, Senaiye Mahallesi ile Osmaniye, Nusretiye, Suludere, Sofular Mahalleleri Rüzgar Elektrik Santrali Projesine (RES) ilişkin hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu oy çokluğu ile geçerken konu ile ilgili olarak konuşan Ünal Özmural: “Devamı gelecek olan rüzgar enerjisi ile ilgili olarak orman ciddi tahribat yaşayacak. Uygulama yeri sıkıntılı. Rüzgar Enerjisine karşı değiliz. Orman kesintisi başlayacak. “ dedi. CHP’li Orhan Tanış ise Dereköy’de de orman kaybı var vatandaş orada çivi çakamıyor. Bununla çelişiyoruz ÇED raporunu da okudum orman kaybı çok fazla olacak” dedi. Tahir Büyükakın ise RES’in faydası zarardan büyük olacak derken, RES’e izin veren kurum olmadıklarını sadece plana işlediklerini söyledi.

“DİYANET İZİN VERİYOR”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mahallesi, G24.d.06.a. nazım imar planı paftası, 253 ada 11 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporda Kuran Kursu yapılması gündeme geldi. CHP’li Orhan Tanış” Bu tür Kuran Kursları’nın müftülük ve diyanet eliyle yapılmasını istiyoruz. Şahsa ait parsel ben burada yatılı kız Kuran Kursu yapacağım diyor biz buna izin veriyoruz. Her önüne gelen açabiliyor mu diye sorduk, herhangi bir protokol yok. Cemaat, vakıf dernek, tarikat Kuranı farklı yorumluyor. Atatürk ne güzel Diyanet’i kurmuş. Biz gerek tarikat gerek cemaati uygun bulmuyoruz. Taşdemir ise“Şahısların, derneklerin yaptığı uygulamalara karşıyız” dedi. Büyükakın, “Kuran Kursu açılırken Diyanet’ten izin almak zorundalar. Cemaat, tarikat kelimeleri yerine daha objektif kelimeler kullansanız. Kavramlar değil kelimelerle konuşursanız daha iyi çözeceğiz. Diyanet izin veriyor” ifadelerinde bulundu. Madde oy birliğiyle kabul edildi. Nisan ayı meclisi 16 Nisan’da gerçekleştirilecek.