Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 19:18 TSİ- Gündem G: Bugün 12:55 TSİ

Okullar tatil edildi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, okulların tatil edildiğini duyurarak "Ara tatil öne alındı, İlkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilecek" ifadesini kullandı
mask

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe’de yapılan toplantı sona erdi. 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapılıyor.

Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nda Corona virüsü zirvesinin dar kapsamlı olacağını açıklamıştı ancak toplantıya tüm kabine üyelerinin katıldığı belirtildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Toplantının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor:

* Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında bir dizi karar alındı. Orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek.

* 23 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitim yöntemiyle ve televizyon kanalından eğitimlerine devam edeceklerdir.

* Üniversiteler de 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildi.

* Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

* Kamu personellerin yurt dışına çıkışları izne tabi olacak.

* Vatandaşların da yurt dışı ziyaretlerini bir müddet ertelemeleri önerilmektedir.

* Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da kendilerini 14 gün tecrit etmeleri önerilmektedir.

* Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretleri ertelendi.

* Kreş ve gündüz bakım evleri ile ilgili tavsiyemiz gönderilmemesi noktasındadır.

Dün 19:18 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TOKİ Körfez kura çekilişi mask
TOKİ Körfez kura çekilişi
Eğitim Sen Kocaeli: Bütün eğitim kurumları dezenfekte edilmeli mask
Eğitim Sen Kocaeli: Bütün eğitim kurumları dezenfekte edilmeli
Maçlar seyircisiz oynanacak! mask
Maçlar seyircisiz oynanacak!
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili mask
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden acı haber: 1 şehit mask
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden acı haber: 1 şehit
Sol Parti’den buluşmaya davet mask
Sol Parti’den buluşmaya davet
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti

GALERİ

Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL