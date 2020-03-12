Son dakika: Okullar tatil edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe’de yapılan toplantı sona erdi. 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapılıyor.

Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nda Corona virüsü zirvesinin dar kapsamlı olacağını açıklamıştı ancak toplantıya tüm kabine üyelerinin katıldığı belirtildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Toplantının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor:

* Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında bir dizi karar alındı. Orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek.

* 23 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitim yöntemiyle ve televizyon kanalından eğitimlerine devam edeceklerdir.

* Üniversiteler de 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildi.

* Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

* Kamu personellerin yurt dışına çıkışları izne tabi olacak.

* Vatandaşların da yurt dışı ziyaretlerini bir müddet ertelemeleri önerilmektedir.

* Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da kendilerini 14 gün tecrit etmeleri önerilmektedir.

* Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretleri ertelendi.

* Kreş ve gündüz bakım evleri ile ilgili tavsiyemiz gönderilmemesi noktasındadır.