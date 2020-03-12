Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili

Cumhurbaşkanlığı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili açıklama yaptı. Kalın, yaptığı açıklamada okulların 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edildiğini duyurdu.
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Yapılan açıklama sonrası Kocaeli’de okullar tatil mi sorusuna cevap aranmaya başladı. Kalın’ın açıklaması sonrası 16 Mart tarihi itibariyle Kocaeli’de de okullar tatil. Ayrıca Kocaeli Ünivertesi, Gebze Teknik Üniversite’de okuyan öğrenciler, alınan karar doğrultusunda öğrencilerin mağdur olmaması amacıyla uzaktan eğitim ve telafi eğitim verileceği duyuruldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz