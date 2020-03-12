AKP eski İl Başkan Yardımcısı Mehmet Uzunoğlu’nun babası Fehmi Uzunoğlu iki gün önce düşüp kalçasını kırmıştı. Gölcük Devlet Hastanesinde tedavi gören Fehmi Uzunoğlu, çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Fehmi Uzunoğlu’nun cenazesi yarın Bahçecik Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Dün 21:36 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 21:40 TSİ
Mehmet Uzunoğlu'nun acı kaybı
AKP eski İl Başkan Yardımcısı Mehmet Uzunoğlu’nun babasını Fehmi Uzunoğlu hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz