Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 21:36 TSİ- Gündem G: Dün 21:40 TSİ

Mehmet Uzunoğlu'nun acı kaybı

AKP eski İl Başkan Yardımcısı Mehmet Uzunoğlu’nun babasını Fehmi Uzunoğlu hayatını kaybetti.
mask

AKP eski İl Başkan Yardımcısı Mehmet Uzunoğlu’nun babası Fehmi Uzunoğlu iki gün önce düşüp kalçasını kırmıştı. Gölcük Devlet Hastanesinde tedavi gören Fehmi Uzunoğlu, çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Fehmi Uzunoğlu’nun cenazesi yarın Bahçecik Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Dün 21:36 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili mask
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili
Büyükşehir Meclisi’nde hem gerginlik hem kahkaha mask
Büyükşehir Meclisi’nde hem gerginlik hem kahkaha
Sol Parti’den buluşmaya davet mask
Sol Parti’den buluşmaya davet
Büyükakın: RES’in faydası zarardan büyük olacak mask
Büyükakın: RES’in faydası zarardan büyük olacak
SEDAŞ, toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştu mask
SEDAŞ, toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştu
İstiklal Marşı’nın Kabulü Karamürsel’de de anıldı mask
İstiklal Marşı’nın Kabulü Karamürsel’de de anıldı
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük

GALERİ

Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL