Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okul tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Corona virüsü zirvesinin sona ermesinin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ilkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart'tan itibaren tatil edileceğini açıklamıştı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karara göre ders programlarının değiştirildiğini belirterek "Eğitim-Bilişim Ağı, tümüyle yenilenen biçimiyle ders ortamını evlere taşıyacak. İlk ve orta okullarımızda ders programları yeniden yapılandırılarak gerekli telafi desteği internette ve TRT'de sunulacaktır" ifadesini kullandı.