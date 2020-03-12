Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Corona virüsü zirvesinin sona ermesinin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ilkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart'tan itibaren tatil edileceğini açıklamıştı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karara göre ders programlarının değiştirildiğini belirterek "Eğitim-Bilişim Ağı, tümüyle yenilenen biçimiyle ders ortamını evlere taşıyacak. İlk ve orta okullarımızda ders programları yeniden yapılandırılarak gerekli telafi desteği internette ve TRT'de sunulacaktır" ifadesini kullandı.
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okul tatili açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüse karşı alınan tedbirlerin ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin detayları açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz