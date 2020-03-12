Tersane işçisi intihar etti

Alınan bilgi ve iddialara göre 3 çocuk babası olan 30 yaşındaki Yasin Düzdaban, bilinmeyen bir nedenle geçirdiği bunalım sonrasında çalıştığı tersanede canına kıydı.

Arkadaşları tarafından bulunan tersane işçisinin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrasında hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeden sonra morga kaldırılan Yasin Düzdaban, otopsi sonrasında toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ayrıca Yasin Düzdaban’ın, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban’ın yeğeni olduğu öğrenildi.