Alınan bilgi ve iddialara göre 3 çocuk babası olan 30 yaşındaki Yasin Düzdaban, bilinmeyen bir nedenle geçirdiği bunalım sonrasında çalıştığı tersanede canına kıydı.
Arkadaşları tarafından bulunan tersane işçisinin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrasında hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeden sonra morga kaldırılan Yasin Düzdaban, otopsi sonrasında toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ayrıca Yasin Düzdaban’ın, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban’ın yeğeni olduğu öğrenildi.
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Tersane işçisi intihar etti
Çayırova’da, bir tersanede işçi olarak çalışan Yasin Düzdaban, geçirdiği bunalım sonrasında iş yerinde kendisini asarak canına kıydı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz