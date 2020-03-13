Türkiye’de ikinci corona virüs vakası tespit edildi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kabusu, ilk vakanın tespitinin ardından Türkiye’nin de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, ikinci hastanın ilk hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu belirterek, “Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz” yazdı.

Türkiye’deki ilk corona virüsü vakası 10 Mart 01.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu.