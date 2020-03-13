Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet’ten açıklama

“Cuma namazı kılınmayacak” iddialarına yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü konu ile ilgili şu açıklamada bulundu:
*Koronavirüs nedeniyle 13 Mart Cuma günü, Cuma namazının kılınmayacağına dair, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın sosyal medya hesabından yapılmış gibi gösterilen ve gerçekle ilgisi olmayan bir ekran görüntüsünün, çok sayıda sosyal medya gruplarında paylaşıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu paylaşım gerçek dışıdır.
*Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum söz konusu değildir. İtibar edilmemesi istirham olunur.
DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Başkan Erbaş’ın yarın (13 Mart) Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde “Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır” konulu hutbe irad edip Cuma namazı kıldıracağı bilgisi paylaşıldı.
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Yorumlar
(3 )
Müslümanın Duruşu - aslında kılınmasını istemeyenlere bakıldığında hiç camiye yolu düşmemiş ezan okunurken rahatsızlığını dile getiren son zamanlardada kadıköyön değişik yerlerinde stant açıp biz dini merasimler dini eğitimler istemiyoruz diye imza kanpanyası açanlar bu arada camiye gelenlerde her türlü temiz liğe riayet edecek
BabAcan - Tüm etkinlikler iptal edilirken cuma namazının kılınacak olması düşündürücü camilerde genellikle elli yaş üstü insanlar var bunlarında hastalık kapma ve ölum oranı çok yüksek kirini din iman dinlemiyor
ayhan - onlar zaten kılınmasını istemeyen bildiğimiz türkiye düşmanları
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