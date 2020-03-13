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Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet’ten açıklama

Tüm dünyada hızla yayılan corona virüsün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından okulların kapatılması ve maçların seyircisiz izlenmesi gibi bir dizi önlem alındı. Sosyal medyada yayılan 'corona virüsü nedeniyle Cuma namazı kılınmayacak' iddiaları hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açıklama geldi.
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“Cuma namazı kılınmayacak” iddialarına yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü konu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

*Koronavirüs nedeniyle 13 Mart Cuma günü, Cuma namazının kılınmayacağına dair, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın sosyal medya hesabından yapılmış gibi gösterilen ve gerçekle ilgisi olmayan bir ekran görüntüsünün, çok sayıda sosyal medya gruplarında paylaşıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu paylaşım gerçek dışıdır.

*Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum söz konusu değildir. İtibar edilmemesi istirham olunur.

DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Başkan Erbaş’ın yarın (13 Mart) Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde “Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır” konulu hutbe irad edip Cuma namazı kıldıracağı bilgisi paylaşıldı.

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Yorumlar

(3)
03

Müslümanın Duruşu - aslında kılınmasını istemeyenlere bakıldığında hiç camiye yolu düşmemiş ezan okunurken rahatsızlığını dile getiren son zamanlardada kadıköyön değişik yerlerinde stant açıp biz dini merasimler dini eğitimler istemiyoruz diye imza kanpanyası açanlar bu arada camiye gelenlerde her türlü temiz liğe riayet edecek

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 13 Mart 10:51
02

BabAcan - Tüm etkinlikler iptal edilirken cuma namazının kılınacak olması düşündürücü camilerde genellikle elli yaş üstü insanlar var bunlarında hastalık kapma ve ölum oranı çok yüksek kirini din iman dinlemiyor

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 13 Mart 10:30
01

ayhan - onlar zaten kılınmasını istemeyen bildiğimiz türkiye düşmanları

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 13 Mart 09:40
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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