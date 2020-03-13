Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:36 TSİ- Gündem G: Bugün 09:52 TSİ

Bakanlıktan kolonya ve dezenfektan için önemli karar!

Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı etil alkol ihtiyacını karşılayacak
mask

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde  dünyayı sarsan korona virüsüne karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı  toplantının ardından stratejik bir adım attı. Bakanlık, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) talepte bulundu. Talebi  değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin  yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya aldı.

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ, benzine  yüzde 3 oranında etanol karıştırılmasını zorunlu kılıyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüm dünyada ölümlere neden olan korona virüsüne  karşı etkili silahlardan biri olan etil alkolün üretimi konusunda  kritik bir hamle yaptı. Bakanlık, EPDK’dan etanolün akaryakıt sektörü yerine etil alkol olarak korona virüse karşı etkili kolonya ve dezenfektanların üretimine yönlendirilmesini talep etti. Bunun üzerine  EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri  13 Mart’tan itibaren 13 Haziran tarihine kadar askıya aldı.

BAKAN VARANK’TAN ENERJİ BAKANI DÖNMEZ’E TEŞEKKÜR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kararla benzine  yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına  kalktığını ifade ederek, “Böylece rafinerilerin biyoetanol talebi azalacak. Korona virüsüne karşı kullanılan, son günlerde yoğun talep  gören el dezenfektanları ve kolonyaların üretiminde kullanılan ve  çoğunlukla ithal edilen etil alkolün yerli üretimi artacak. Biyoetanol  üreten fabrikalar artık etil alkol üretecek. Bu karar nedeniyle Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile EPDK’ya çok teşekkür  ediyoruz” dedi.

Piyasadaki eğilimleri yakından takip ettiklerini, korona virüsün  tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte kolonya ve dezenfektan  talebinde yüksek bir artışla karşılaştıklarını kaydeden Bakan Varank,  “Tabii bu durum bazı fırsatçıların vatandaşın cebine göz dikmesi  sorununu da beraberinde getirdi. Bu sorunu aşmak için problemin  kaynağına indik” diye konuştu.

"SPEKÜLASYONLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Varank, üreticilerle görüştüklerini, sorunu başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm taraflarla masaya yatırdıklarını  anlatarak, “Nihai aşamada talebimizi EPDK’ya ilettik. Onların da çözüm  odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve  güçlü bir adım atıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte hem virüsten  etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretimi  artacak hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçilecek” dedi.

Bu düzenleme ile önemli bir ithal girdisi olan etanolün Türkiye’deki şeker fabrikalarında da üretiminin mümkün hale geldiğini  vurgulayan Varank, “Yani ithalat yerine artık yurt içindeki kapasiteyi  daha etkin kullanabileceğiz. Bu sayede döviz kurlarındaki  dalgalanmalara karşı kırılganlığımız azalacak. Üretimdeki artış,  piyasada artan talebi dengeleyecek. Bu ürünlerin fiyatında sağlanacak  istikrarla birlikte spekülatörlerin oyunları bozulmuş olacak” diye  konuştu.

Bugün 09:36 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TOKİ Körfez kura çekilişi mask
TOKİ Körfez kura çekilişi
Eğitim Sen Kocaeli: Bütün eğitim kurumları dezenfekte edilmeli mask
Eğitim Sen Kocaeli: Bütün eğitim kurumları dezenfekte edilmeli
Maçlar seyircisiz oynanacak! mask
Maçlar seyircisiz oynanacak!
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili mask
Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de okullarda coronavirüs tatili
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden acı haber: 1 şehit mask
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden acı haber: 1 şehit
Sol Parti’den buluşmaya davet mask
Sol Parti’den buluşmaya davet
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti

GALERİ

Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu mask
Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL