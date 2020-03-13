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Benzinde indirim beklentisi

Sektör kaynaklarından alınana bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 51 kuruş indirim bekleniyor.
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Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlığa bağlı olarak petrol fiyatlarınında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim bekleniyor. Şu an benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6 lira 04 kuruş, Ankara ve İzmir’de ortalama 6 lira 14 kuruş seviyesinde bulunuyor.

10 MART’TA DA İNDİRİM GELDİ

10 Mart akşamı da akaryakıt fiyatlarına indirim gelmişti. Benzinde 60, motorinde 56 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımıştı.

20 ŞUBAT'TA VERGİ ZAMMI GELMİŞTİ

20 Şubat'ta benzin ve motorinde ÖTV tutarlarına yüzde 6,31 oranında zam gelmişti. Benzin ve motorinde ÖTV 15’er kuruş artmıştı. Bir litre benzinin ÖTV tutarı 2,3765 liradan 2,5265 liraya; bir litre motorinin ÖTV'si ise 1,9059 liradan 2,0559 liraya çıkmıştı. ÖTV üzerinden alınan KDV’den ötürü zam yaklaşık 18 kuruş olarak pompaya yansımıştı.

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