AKP’nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan Kızılcahamam Kampı koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi. Bu durumun ardından Kocaeli'de kongre süreci devam eden AKP’nin ilçe kongrelerinin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. AKP’nin ilçe kongre tarihlerinde bir değişiklik söz konusu olmadığı kongrelerin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.
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AKP’den koronavirüs kararı! Kamp iptal edildi
AKP’nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan Kızılcahamam Kampı koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz