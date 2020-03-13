AKP’nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan Kızılcahamam Kampı koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi. Bu durumun ardından Kocaeli'de kongre süreci devam eden AKP’nin ilçe kongrelerinin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. AKP’nin ilçe kongre tarihlerinde bir değişiklik söz konusu olmadığı kongrelerin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.