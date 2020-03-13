Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, yapılması planlanan il, ilçe, kongreleri ile divan ve tüm salon toplantılarını ertelediklerini bildirdi. Bitmez yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi olarak önümüzdeki iki hafta sonu yapılması planlanan il, ilçe kongreleri, divan ve tüm salon toplantılarımızı ülkemiz genelinde koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında ertelediğimizi parti mensuplarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadesini kullandı. Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ise Kocaeli İl kongresinin ertelenip ertelenmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını belirtti.
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Saadet Partisi kongrelerini iptal etti
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, yapılması planlanan il, ilçe, kongreleri ile divan ve tüm salon toplantılarını ertelediklerini bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz