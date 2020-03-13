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Kocaeli Eczacı Odası’ndan fahiş fiyat açıklaması

Corona virüsü nedeniyle eczanelerde maske ve antiseptik solisyon fiyatlarının yükseldiği iddialarına ilişkin Kocaeli Eczacı Odası Bilal Arpacı açıklama gerçekleştirdi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün ülkemize giriş yaptığı duyurulan corona virüs ile ilgili bugün Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı oda binasında açıklama gerçekleştirdi. Arpacı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Virüs, belirli yaş gruplarında kronik hastalıkları olan ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ciddi durumlara sebebiyet verebilmektedir. SARS ve MERS gibi diğer virütik salgınlarla karşılaştırıldığında ölümle sonuçlanan vaka oranı çok düşüktür.

“HİJYEN EN BÜYÜK SİLAHIMIZ”

Endişelenmeden ve paniğe kapılmada hijyen kurallarını uygulamalı, basit ama etkin koruma önlemleri almalıyız. Vatandaşlarımız hasta kişilerle aynı ortamda bulunmaktan ve temastan mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Hasta kişilerin maske kullanması yeterlidir. Ellerimizi sabunla sıkça yıkayarak sağlayacağımız hijyen, virüsle savaşta en büyük silahımızdır. Virüse karşı aşı geliştirme çabaları halen devam etmektedir.

“FAHİŞ FİYAT HABERLERİ ASILSIZDIR”

Salgın Çin’de görülmeye başladıktan sonra maske satışları artmış, Şubat başlarından itibaren de maskeler tükenmiştir. El hijyeni için kullanılan antiseptik solüsyonlar da ülkemizde açıklanan vakadan sonra birçok eczanemizde tükenmiştir. Ürünlere erişilememesi nedeniyle tedarik fiyatlarında artışlar görülmeye başlamıştır. Eczanelerimizde ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmekte ve her eczanede aynı fiyatlarla işlem yapılmaktadır. İlaç dışı ürünlerde de fahiş fiyat yaratıldığı haberleri asılsızdır.

“NÖBETÇİ ECZANELERDE DIŞARIDA BEKLEYİN”

Birinci basamak kuruluşu olan eczanelerimize vatandaşlarımıza olarak hizmetlerimizi yerine getirmeye, halkımıza salgının önlenmesi için gerekli tedbirlerin nasıl alınması gerektiğine dair bilgilendirme yapmaya devam ediyoruz. Hastalarımızın nöbetçi eczanelere başvurduklarında eczane içinde oluşabilecek kalabalık ortam nedeniyle olası hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla eczane dışında beklenmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Konunun yakın takipçisi olmaya, paniğe kapılmadan virüsle savaşmaya hep beraber devam edeceğiz.”

Bugün 10:55 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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