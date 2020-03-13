Edebiyat, Roman, Türk Edebiyatı kategorilerinde eserler yazan emekli öğretmen Kamil Çöpür, kapatılan Köy Enstitülerini anlatan 4.kitabı Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri’nin tanıtım ve imza gününü gerçekleştirdi. KYÖD Sosyal Tesislerinde düzenlenen kitap tanıtımı ve imza gününe İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, CHP Eski İl Başkanları Cihat Altınyuva, Keramettin Gençtürk, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Taşpınar, eski başkan Fikret Gökmen, Gazeteci-yazar Mustafa Küpçü, ÇEKÜL Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı Numan Gülşah ve çok sayıda davetli katıldı.

"KİTAP YAZMA ORANI OKUMA ORANINDAN FAZLA"

Programın açılış konuşmasını yapan emekli öğretmen Kamil Çöpür, “Türkiye’de kitap yazanların sayısı maalesef kitap okuyanların sayısından daha fazla. Okuma oranımız yüzde 1. Böyle bir ortamda insanın içi sızlıyor, kitap yazmak istemiyorum ama inanın okuyucu sizi yazmaya zorluyor” dedi. 4. Kitabı hakkında bilgi veren Çöpür, “Köy enstitüleri, kimilerine göre Türkiye’deki karanlığa açılan ışıklı kapılardı. Kimilerine göre, henüz ergen olmadan yaşamına son verilen yetenekli bir çocuktu. Bu çocuk, Cumhuriyet’in özbeöz çocuğu, özgün bir ürünüydü. Kimilerine göre, çarıklarıyla, kasketleriyle, yamalı şalvarları ve fistanlarıyla kel, kabak başları, örgülü saçlarıyla gelen; ışık dolu gözlerini aydınlık geleceklere yöneltmiş oğlanlı kızlı köy çocuklarını ülkenin aydınlık geleceğine hazırlayan aydınlanma ocaklarıydı” dedi.

OKURLAR İÇİN İMZALADI

Çöpür, “Köy enstitüleri kimilerine göre, komünist yuvalarıydı. Kimilerine göre, Sovyet Rusya projesiydi. Orada yetişenler ise vatan hainiydi. Kim ne derse desin, köy enstitüleri atılımın, üretkenliğin, yeniliğin, çağdaşlığın simgesidir. Cumhuriyet düşmanları, aydınlanma karşıtları böyle bir geleceği ülkeye ve onun çocuklarına çok gördüler ve sonunda da kapattılar. Ben bu kitapta köy enstitüsü mezunu olan babamın hayatında başından geçen olaylar ve köy enstitülerinin amacını, nasıl eğitim verildiğini ve neden kapatıldığını anlatmaya çalıştım. Buraya kadar gelip beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Çöpür, okuyucuları için kitabını imzaladı. Çöpür’ün 4. Kitabı Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri, Aydili Yayınevi tarafından 160 sayfa olarak basıldı.

KAMİL ÇÖPÜR KİMDİR?

Kamil Çöpür, 1949 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinin Büyük Çimiş köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da, yükseköğrenimini Ankara'da yaptı. İzmit Ticaret Lisesi'nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak25 yıl görev yapan yazarın, bu dönem içinde Ticaret Liseleri için yazmış olduğu Mesleki Uygulama, Muhasebe Teknikleri, Şirketler Muhasebesi ve Beşeri İlişkiler adlı kitapları, Talim Terbiye Kurulunca Ticaret Liselerine kaynak kitap olarak önerildi. Yazar Altı yıl Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik yaptı. Meslek Yüksek Okullarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ders-hanelerde açık öğretim öğrencilerine muhasebe dersleri verdi.1999 depreminden sonra İsviçre Kızılhaç Örgütünün finanse ettiği ve Meksa Vakfı ile ortaklaşa düzenledikleri mesleki eğitim kurslarında beş yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Demokratik kitle örgütlerinde değişik görevler alan yazarın gazetelerde çeşitli makaleleri yayınlanmıştır. Kosgeb’in düzenlediği girişimcilik eğitimlerinde girişimcilik uzmanı olarak görev yapmaktadır. Çöpür’ünEsey, Haydar Çavuş ve Serpil adlı eserleri bulunmaktadır.